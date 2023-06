Fiala po jednání V4: Situace v Rusku je nestabilnější, než si mnozí mysleli

Situace v Rusku je nestabilnější, než si mnozí mysleli, řekl český premiér Petr Fiala v reakci na víkendové události kolem vzpoury vůdce ruské Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina. Fiala to uvedl po schůzce s kolegy z Visegrádské skupiny (V4), do které kromě Česka, patří také Slovensko, Polsko a Maďarsko. Předsedové vlád se po společném jednání v Bratislavě shodli na potřebě potírání nelegální migrace. "Musíme dělat všechno proto, abychom Ukrajině pomohli, a pokračovat v tlaku na Rusko," uvedl Fiala. Praha od července převezme od Slovenska roční předsednictví ve V4. Jedním z témat českého předsednictví je také ruská válka na Ukrajině. Také podle slovenského premiéra Ľudovíta Ódora situace v Rusku není tak stabilní, jak se jevilo před několika týdny. Dodal, že v Rusku nemusí fungovat jedna armáda ale hned několik armád. Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki míní, že Rusko je nepředvídatelným státem. Z vyjádření maďarského premiéra Viktora Orbána vyplynulo, že ani po víkendových událostech v Rusku Budapešť nezmění názor na rusko-ukrajinský konflikt. Maďarsko jako jediná ze zemí V4 odmítá vojenskou pomoc bránící se Ukrajině. Předsedové vlád zemí V4 se na tiskové konferenci shodli na potřebě potírání nelegální migraci a na tom, že jejich země stále, jako už řadu let, odmítají povinné kvóty na přerozdělování migrantů. Podle Fialy je třeba se soustředit například na ochranu vnějších hranic či na návraty migrantů. Boj s nelegální migrací označil za problém, před kterým nelze zavírat oči. "Počty nelegálních migrantů, kteří přicházejí do Evropy, neklesají," řekl.