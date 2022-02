Fiala podporuje snahu Ukrajiny o vstup do EU, jsme v nestandardní situaci, uvedl

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) podporuje snahu Ukrajiny o vstup do Evropské unie. Uvedl to na dotaz ČTK. Je podle něj třeba dát jasně najevo, že Ukrajina je vítána v evropském společenství demokratických zemí. Řekl to v reakci na slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který dnes uvedl, že Ukrajina žádá o okamžité přijetí do Evropské unie podle nové speciální procedury. Pátý den jeho země čelí vojenskému ataku ze strany Ruska.

"Jsem sice příznivcem standardních procedur, ale my nyní nejsme ve standardní situaci," uvedl Fiala. "Musíme v tuto chvíli dát jasně najevo, že Ukrajina je vítána v evropském společenství demokratických zemí," dodal. Ukrajina už roky usiluje o přijetí do Severoatlantické aliance a do EU, ale dosud nemá ani schválený plán kroků vedoucích k členství NATO, ani postavení kandidátské země Evropské unie.

Ukrajina jasně dokázala, že patří do Evropy, je potřeba zohlednit její komplikovanou situaci, sdělil ČTK Lipavský. Podporuje vstup země do EU.