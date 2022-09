Fiala: Polsko a Česko oživí projekt společného plynovodu

Česko a Polsko obnovilo spolupráci na přípravě plynovodu Stork II. Na ekonomickém fóru v polském městě Karpacz to řekl premiér Petr Fiala z ODS. Plynovod je součástí nejméně 13 let starého plánu severo-jižního propojení plynárenských soustav visegradských zemí, které by přispělo ke snížení energetické závislosti na Rusku. Projekt se ale v minulých letech nehýbal a oživila ho až ruská invaze na Ukrajinu. Podle Fialy má teď plynovod podporu obou zemí.

Spojením s Polskem by Česko získalo přístup k neruskému plynu, který se dováží do přístavů na severu Polska.