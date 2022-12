Fiala: Pomoc Západu Ukrajině je klíčová pro to, aby zvládla zimu a odolala Rusku

Společná a koordinovaná podpora západních zemí je podle premiéra Petra Fialy (ODS) klíčová pro to, aby Ukrajina zvládla zimu a ubránila se ruské agresi. Nutná je vojenská, humanitární i ekonomická pomoc. Řekl to novinářům před odletem do Paříže na konferenci na podporu Ukrajiny. Odpoledne se český premiér přesune do Lucemburku, kde slavnostně otevře nově vzniklou ulici Václava Havla. Večer Fiala odletí do Bruselu, kde ho ve středu čeká vrcholná schůzka Evropské unie a Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) a ve čtvrtek pravidelný summit Evropské unie. Další vývoj na Ukrajině ovlivní nejen život v této zemi, ale i ve zbytku Evropy, řekl premiér. Obnova energetické infrastruktury, na které se podílejí a budou podílet i české firmy, je podle Fialy také předpokladem pro to, aby Evropa nemusela čelit další masivní uprchlické vlně. Předseda české vlády ocenil, že velvyslanci zemí Evropské unie v pondělí večer schválili společnou půjčku 18 miliard eur (asi 440 miliard korun) pro Ukrajinu a globální patnáctiprocentní daň pro velké nadnárodní firmy. Označil to za velký úspěch českého předsednictví. Jednání podle něj nebyla jednoduchá, mimo jiné proto, že Maďarsko obě dohody dlouhodobě blokovalo. Budapešť nakonec stáhla veto a Evropská unie zase zmrazí Maďarsku méně peněz, než původně zamýšlela.