Všechny předsedy vlád ČR pozval u příležitosti výročí 30 let samostatné České republiky na slavnostní večeři do Kramářovy vily premiér Petr Fiala (ODS). Setkání se uskuteční v pondělí 2. ledna. ČTK to dnes řekl mluvčí kabinetu Václav Smolka s tím, že premiéři byli pozváni s doprovodem. Po večeři se její aktéři zúčastní koncertu v pražském Rudolfinu, který Úřad vlády ČR připravuje ve spolupráci s Českou filharmonií.