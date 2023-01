Fiala: Předsednictví hledalo kompromisy, současně řešení zahrnovala české zájmy

České předsednictví hledalo kompromisy přijatelné pro všechny strany, současně ale výsledky zahrnovaly zájmy českých občanů. Na tiskové konferenci ke zhodnocení předchozího půlroku v čele Rady Evropské unie to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) Česko mělo dříve pověst maďarského satelitu na periferii Evropy, při předsednictví se ale vnímání podařilo posunout a ČR je nyní považována za zemi, která hraje aktivní roli v centru evropského dění. Předsednictví zdokonalilo vládu a další zainteresované v hájení zájmů České republiky, což dříve úplně dobře nefungovalo, řekl Fiala. Úkolem předsednické země je ale zejména hledání kompromisů přijatelných pro všechny strany a dobrého řešení pro všechny. "My jsme tak postupovali, ale současně tak, aby naše předsednictví ve výsledku zahrnovalo zájmy občanů České republiky," poznamenal ministerský předseda. Vláda brzy projedná obšírné zprávy o průběhu předsednictví, řekl Bek. Základní charakteristika by mohla znít, že je pro mnohé partnery v Evropě překvapivým úspěchem, míní. "Očekávání nebyla příliš vysoká. Česká republika požívala pověsti maďarského satelitu na periferii Evropy, nám se podařilo vnímání České republiky výrazně posunout. Jsme považováni za zemi, která hraje aktivní roli v centru evropského dění," dodal ministr.