Fiala: Přesun české ambasády do Jeruzaléma je záležitost měsíců

Česká ambasáda v Izraeli by se mohla přesunout z Tel Avivu do Jeruzaléma v řádu měsíců. Řekl to premiér Petr Fiala (ODS) v odpovědi na interpelace poslanců. Premiér dodal, že to pokládá za důležitý symbolický krok. Podle něj je třeba zohlednit všechny aspekty včetně bezpečnostních, avšak po víkendových teroristických útocích palestinského hnutí Hamás na Izrael je třeba přesunutí urychlit a Izrael tak jednoznačně podpořit. Premiér uznal, že by bylo lepší, pokud by se k přesunutí svých zastupitelských úřadů do Jeruzaléma rozhodlo více zemí najednou. Teoreticky by podle něj šlo hned označit za velvyslanectví úřadovnu, kterou česká ambasáda v Izraeli už v Jeruzalémě má. Výhrady k tomuto záměru má ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Přesun velvyslanectví by podle něj byl v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zároveň by nebyl v souladu s jednotným postojem EU. V dnešní bezpečnostně rozbouřené době navíc šéf diplomacie nepovažuje za rozumné, aby na sebe Česko přitáhlo pozornost mezinárodního společenství razantním krokem v otázce izraelsko-palestinského konfliktu. "My nemáme spor s panem ministrem Lipavským. Pan ministr Lipavský spíš zdůrazňuje ty rizikové kroky, já spíš zdůrazňuju ten symbolicko-morálně-politický aspekt," uvedl k tomu předseda vlády.