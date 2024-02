Fiala: Problém se spuštěním systému přihlášek by neměl ovlivnit přijímací řízení

Premiér Petr Fiala (ODS) vidí časový prostor pro zápis do elektronického systému přihlášek na střední školy. Problém s jeho spuštěním by neměl mít vliv na průběh přijímacího řízení, uvedl při dnešním odletu na summit do Bruselu.

Systém pro přihlášky se měl poprvé otevřít uchazečům v prvních minutách dneška, kvůli problémům s nahráváním příloh bude ale přístupný později, podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího pravděpodobně v pátek večer. Přihlášky mohou žáci, respektive jejich rodiče, podávat do 20. února, a to i v papírové podobě. Ministr školství se omluvil za komplikace, poprosil rodiče i žáky o trpělivost. Bezpečnost dat a celého systému má podle něj přednost.