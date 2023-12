Fiala řadí mezi nejdůležitější kroky roku úsporný balíček či důchodovou reformu

Za nejdůležitější kroky vlády v letošním roce považuje premiér Petr Fiala (ODS) přijetí konsolidačního balíčku, práci na důchodové reformě či dopravní infrastruktuře. Uvedl to po posledním zasedání kabinetu v roce 2023. V příštím roce je podle předsedy vlády předpoklad, že se věci začnou výrazně zlepšovat díky ozdraveným veřejným financím či tomu, že inflace se dostává ještě víc pod kontrolu. Za klíčový krok letošního roku označil Fiala to, že se přes odpor opozice podařilo prosadit konsolidační balíček, který má pomoci zlepšit stav státního rozpočtu. V příštích dvou letech ho mimo jiné prostřednictvím změn v daňovém systému má zlepšit celkem zhruba o 150 miliard korun. "Je to zásadní předpoklad k tomu, co nastane v příštím roce, že dostaneme deficit pod tři procenta HDP," řekl Fiala. Schodek by měl příští rok činit 2,2 procenta HDP, klesne z letošních 3,6 procenta HDP. Kabinet podle Fialy také intenzivně pracoval na důchodové reformě, není tedy vládou, která by o ní jen mluvila. "Velký úkol pro příští rok je legislativně to dovést do konce," uvedl. Vyzdvihl i investice do infrastruktury. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude příští rok hospodařit s rozpočtem 150,1 miliardy korun, letos má 150,9 miliardy korun. "Ve výstavbě je 200 kilometrů dálnic, v příštím roce v tom budeme pokračovat," konstatoval. Mezi nejdůležitější rozhodnutí řadí i zákonný závazek dávat dvě procenta HDP na obranu. "Je to péče o naši bezpečnost, padla také klíčová rozhodnutí ohledně vybavení a modernizace armády," konstatoval Fiala. Významné kroky podle něj byly i v oblasti energetiky. Zmínil zbavování se energetické závislosti na Rusku a posuny v tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Fiala předpokládá, že v příštím roce se věci začnou výrazně zlepšovat. Očekává snížení inflace, zvyšování reálné mzdy a růst české ekonomiky.