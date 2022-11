Fiala: Ruská agrese je lekcí kvůli kombinaci konvenčních a hybridních útoků

Ruská agrese na Ukrajině je tvrdou lekcí v tom, jak kombinuje konvenční i hybridní způsob válčení. Na velitelském shromáždění armády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Česko podle něj musí využít tyto zkušenosti při aktualizaci svých strategických dokumentů, která by se měla uskutečnit v příštím roce. Nedávný dopad raket na polské území ukázal, že je tu vždy riziko eskalace konfliktu, doplnil. Rusko v posledním desetiletí systematicky podkopávalo mezinárodní řád, mnohokrát porušilo nepsaná pravidla mezinárodních vztahů i konkrétní dohody, řekl Fiala. "Současná agrese proti Ukrajině, která trvá už devět měsíců, to je něco zcela mimořádného," uvedl. Česká pozice podle něj zůstává od počátku jasná - Ukrajině je nutné pomáhat a přispívat k tomu, aby ruská agrese skončila co nejdřív.

Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) je bezpečnost ČR a celé Evropy spjata s výsledkem války na Ukrajině. "Bude proto pokračovat česká materiální i politická podpora," řekla na velitelském shromáždění armády. Válka na Ukrajině podle ní ukázala na důležitost početných armádních záloh. Zmínila také nutnost rychlé modernizace armády, zvyšování jejích bojových schopností nebo připravenost na nové hrozby.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka v projevu na shromáždění mimo jiné uvedl, že si česká armáda musí zachovat zkušenosti z protiteroristických operací, primárně se ale musí chystat na války velkého rozsahu proti vyspělému protivníkovi. Poznamenal, že i přes obrovský nárůst rozpočtu nebude mít armáda dostatek zdrojů pro ideální řešení všech problémů. Vojáky proto vyzval k "brutální efektivitě". Řekl také, že pokud by došlo ke střetu mezi Ruskem a NATO, česká armáda by byla jeho aktivním účastníkem od první minuty.