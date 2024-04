Fiala s Pavlem hovořili o slovenských volbách, plánech vlády nebo o Ukrajině

Premiér Petr Fiala (ODS) při večerním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě hovořil o výsledku prezidentských voleb na Slovensku, v nichž o víkendu vyhrál Peter Pellegrini. Dalšími tématy jednání byly plány vlády do konce volebního období nebo válka na Ukrajině. Premiér to sdělil na síti X. Fiala s Pavlem se podle premiéra také shodli na tom, že důchodová reforma je "nutným a podstatným krokem, který zajistí slušnou penzi i lidem mladším 40 let."

Po březnové schůzce zástupců koalice i opozice u prezidenta oznámil Pavel shodu na tom, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnu prodlužovat. Opoziční ANO to následně odmítlo, Pavel si ale za svými výroky stojí a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zpochybnil mandát k jednání zástupců opozičního hnutí na schůzce. Další setkání v tomto formátu se má uskutečnit 22. dubna.