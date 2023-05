Fiala se omluvil lidem, kteří čekají na vyměření důchodu víc než 90 dnů

Premiér Petr Fiala (ODS) se v rozhovoru pro ČTK omluvil lidem, kteří čekají déle, než stanovuje zákon, na vyměření důchodů. Na rozhodnutí má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) tři měsíce. Víc než 90 dnů nyní čeká na rozhodnutí 18.000 žádostí. Šéf ČSSZ František Boháček uvedl, že by se měl úřad do konce června dostat do zákonných lhůt. Boháček chystá výměnu svého systému pro vyřizování důchodů, ten současný je starý 40 let a umí ho obsluhovat velmi malá skupina zaměstnanců. Na nový systém chce získat peníze z Národního plánu obnovy. Celý projekt by měl trvat deset let a rozdělen by měl být do postupných kroků.

Krátkodobým opatřením je, aby se dostali dopředu ti, u nichž by mohlo dojít k sociálně-právnímu ohrožení. Situaci podle Fialy zavinily neočekávaný zájem o předčasné důchody, výplaty výchovného, ale i dědictví v podobě nízké digitalizace resortu.

V případě opatření, která zaváděla koaliční vláda, podle premiéra platí, že byla zaváděna v podstatě v plně digitalizované formě, jednalo se například o jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 korun. "Problémy jsou s klasickými agendami - pokud jsou přetíženy, tak v této podobě systém nefunguje. U úřadů práce už ke změně došlo. A tam se ta situace významně zlepšila. Když si vezmeme jenom třeba tady v Praze, v některých částech Prahy třeba žádost u příspěvku na bydlení se vyřizovala 120 dní a dnes se vyřizuje 30 dní. Čili tam došlo k výraznému zlepšení," uvedl premiér.