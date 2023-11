Fiala se se zástupci lékařů domluvil na navýšení objemu peněz na zvýšení platů lékařů

Premiér Petr Fiala z ODS se zřejmě dohodl s lékaři na navýšení platů pro příští rok. Zástupcům lékařské komory nabídl 9 miliard a 800 milionů korun z veřejného zdravotního pojištění. Platy by se měly navýšit ve všech nemocnicích - tedy státních, krajských, městských i soukromých. Ministerstvo zdravotnictví teď podle Fialy bude s lékaři a pojišťovnami řešit, jak konkrétně peníze do nemocnic dostat. Viceprezident lékařské komory Jan Přáda po jednání řekl, že lékaři protesty odvolají až ve chvíli, kdy bude nabídka od premiéra potvrzená písemně. To by podle Přády mohlo být na začátku příštího týdne. Od prosince vypovědělo dobrovolné přesčasy víc než 6 tisíc lékařů. Některé nemocnice kvůli tomu výrazně omezily plánovanou péči.