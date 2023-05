Fiala se shodl s guvernérem Michlem na potřebě pokračovat v boji proti inflaci

O připravovaném konsolidačním balíčku i vysoké inflaci jednal ve čtvrtek dopoledne premiér Petr Fiala (ODS) s guvernérem České národní banky. Premiér po jednání uvedl, že se s guvernérem shodl na tom, že je potřeba v krocích při boji proti inflaci pokračovat. „Inflace sice klesá, ale je třeba v úsilí pokračovat. Cíl máme stejný, inflaci výrazným způsobem snížit," uvedl premiér. V dubnu spotřebitelské ceny v Česku meziročně vzrostly o 12,7 procenta, tempo růstu ale zvolnilo z březnových 15 procent. Centrální banka může inflaci ovlivňovat nastavením úrokových sazeb. Ta základní je aktuálně na sedmi procentech. Podle poslední makroekonomické prognózy ČNB z letošního května by se měla míra inflace dál snižovat k 11 procentům. V příštím roce by měla klesnout ke dvěma procentům. To je dlouhodobý cíl centrální banky. Premiér uvedl, že s Michlem jednal také o ozdravném balíčku. "Kroky, které povedou ke snižování deficitů veřejných financí, jsou jednou z cest, jak si poradit s inflací. Některá opatření už fungují, vidíme snižující se ceny potravin či energií, což je dobrý trend," podotkl.