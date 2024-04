Fiala se ve Washingtonu sejde s prezidentem Bidenem, navštíví centrálu CIA a setká se i krajany

Premiér Petr Fiala přiletěl dnes krátce před druhou hodinou SELČ na dvoudenní návštěvu Washingtonu. Dnes se setká s prezidentem Joem Bidenem. Ještě před tím navštíví centrálu tajné služby CIA. Deníku N to řekl poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Jednání s ředitelem americké Ústřední zpravodajské služby Williamem Burnsem by se měli zúčastnit také všichni tři ředitelé českých tajných služeb. Temátem podle Pojara bude především vzájemná spolupráce. Po návštěvě CIA premiér Fiala zamíří na jednání do Bílého domu, S Joem Bidenem bude jednat o bezpečnostní spolupráci nebo o podpoře Ukrajiny. Mluvit by měli zřejmě také o aktuálním vývoji situace na Blízkém východě a útoku Iránu na Izrael. Kromě schůzky s prezidentem Bidenem dnes Fialu čeká i setkání s českými krajany, kteří dlouhodobě žijí a pracují v USA, a také návštěva zápasu NHL mezi Washingtonem a Bostonem. V úterý má v plánu vystoupení v Hudsonově institutu, což je think-tank zaměřený zejména na otázky spojené s národní bezpečností a zahraničněpolitickými tématy. V úterý bude český premiér také jednat v Kongresu s předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem a s dalšími představiteli Sněmovny i Senátu.

Před odletem z USA uctí v úterý Fiala památku Václava Havla a Tomáše Garrigua Masaryka. Havel má bustu v Kongresu a Masaryk sochu v diplomatické čtvrti. Premiér by se měl také sejít s významnými českými investory na americkém trhu. Fiala označuje návštěvu za důkaz výborných vzájemných vztahů ČR a USA.