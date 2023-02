Fiala: Sociální smír je pro vládu zásadní, nejvíc mu škodí Středulova vyjádření

Sociální dialog je pro vládu zásadní, sdělil ČTK premiér Petr Fiala (ODS) k dnešní kritice ze strany odborů. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula jménem vedení organizace vládě vytkl, že s odbory nejedná o reformě penzí. Označil to za narušení sociálního dialogu. Fiala uvedl, že sociálnímu smíru a mezigenerační solidaritě nejvíce škodí právě podobná vyjádření předsedy ČMKOS. Vedení ČMKOS žádá o projednání návrhů na změnu penzijního systému na březnové tripartitě. Odbory kritizují mimo jiné záměr zvyšovat důchodový věk. ČMKOS se staví i proti navrhovanému omezení mimořádné valorizace důchodů v červnu. Předáci mluví o narušení ústavnosti, a to kvůli případné retroaktivitě, principu očekávání či rovnému zacházení. Fiala zopakoval, že ve veřejném prostoru se v souvislosti s reformou důchodů objevuje řada návrhů expertů či politických stran, které ale nejsou projednané. "Ve chvíli, kdy tento katalog nápadů koaličně projednáme, můžeme začít mluvit o prvním návrhu důchodové reformy," uvedl premiér. Podle něj platí opakované veřejné deklarace, že důchodovou reformu nechce vláda protlačit silou, ale chce dosáhnout co nejširší shody s opozicí i sociálními partnery. "Tento závazek hodláme naplnit. Sociální dialog je pro naši vládu naprosto zásadní, což opakovaně prokazujeme na jednáních tripartity, rekordním navyšováním důchodů - v poměru k průměrné mzdě, ale i v absolutních číslech," uvedl premiér.