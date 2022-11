Fiala: Společnost je dlouhodobě rozdělená

Rozhodnutí, zda pomáhat Ukrajině po ruské agresi, bylo jednoduché. Hodnoty svobody a nezávislosti vysoce převyšují náklady a rizika, řekl premiér Petr Fiala (ODS) na zahájení konference Kam kráčíš, Česko/Evropo 2022. Uvedl také, že v době několika krizí zároveň je sociální smír a pomoc potřebným důležitější než rychlé snižování státního dluhu.

Fiala v projevu vyzdvihoval tezi, že dobrá politika je zároveň vždy politikou hodnotovou. Příkladem je vstup České republiky do Severoatlantické aliance a Evropské unie, řekl. Společnost je podle něj ale dlouhodobě rozdělena, příkladem jsou rozdíly mezi městy a venkovem nebo nerovnoměrné výsledky ve vzdělání. "Veřejný prostor se rozpadá do různých sociálních bublin, a to má potom dopad i na politiku a náladu ve společnosti," míní. Ukázalo se to podle premiéra při koronavirové pandemii.

Každá nová krize je při takovém stavu společnosti nebezpečná, uvedl předseda vlády. Lidi často nutí k soustředění na zajištění materiálních věcí na úkor hodnotových potřeb, což ale může fungovat jen krátkodobě, míní Fiala. Za důležitý považuje dialog. Lidé z různých společenských skupin podle Fialy také snadno zjistí, že jsou si podobní, když jsou konfrontováni s něčím výrazně odlišným.