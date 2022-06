Fiala: Summit EU by měl odblokovat i jednání o integraci zemí západního Balkánu

Klíčem k posunu v integraci balkánských zemí do Evropské unie je odblokování napětí mezi Severní Makedonií a Bulharskem. Novinářům to dnes ráno řekl před odletem do Bruselu premiér Petr Fiala (ODS). Považuje za důležité, aby unijní lídři nejen schválili kandidátský status Ukrajině a Moldavsku, ale aby také pokročili v jednání se státy západního Balkánu. Česko podle něj dlouhodobě podporuje přijetí těchto zemí do EU, byť si uvědomuje, že tato věc EU zatím rozděluje.

Prezidenti a premiéři unijních zemí se před začátkem prvního dne summitu sejdou s lídry šesti balkánských zemí usilujících o vstup do unie. Na rozdíl od Ukrajiny a Moldavska se podle diplomatů zřejmě žádného zásadního posunu nedočkají, a to právě kvůli bulharskému vetu zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií. Lídři Srbska, Černé Hory, Albánie, Severní Makedonie, Bosny a Kosova dávají najevo rozladění z toho, že EU rychle přiznává kandidátské postavení poststovětským zemím, zatímco jejich postup na cestě do unie stagnuje.

Fiala očekává, že summit se na udělení kandidátského statusu Ukrajině shodne. Zdůraznil ale, že následný proces přijetí nebude rychlý ani snadný, a nikdo podle něj nemůže nyní říct, jak dlouho bude Ukrajině i Moldavsku trvat splnit podmínky přijetí.