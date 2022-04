Fiala: Tématem českého předsednictví bude energetická bezpečnost

Energetická bezpečnost bude jistě jedním z hlavních témat českého předsednictví v Evropské unie v druhé polovině tohoto roku. Před odletem na páteční návštěvu Polska to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Kritizoval v té souvislosti nečinnost minulé vlády Andreje Babiše (ANO) v této oblasti. Se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým chce probírat situaci na Ukrajině, energetiku či dodávky černého uhlí z Polska do ČR. Fiala uvedl, že Česko zveřejní své priority až krátce před začátkem předsednictví, mimo jiné proto, aby nenarušovalo nynější francouzské předsednictví. "Nedovedu si ale představit, že by energetická bezpečnost nebyla jedním z hlavních témat toho příštího půlroku," řekl Fiala novinářům na letišti v pražských Kbelích.