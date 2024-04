Fiala: Tématem rozhovorů s americkou stranou bude Blízký východ i Ukrajina

Tématem rozhovorů českého premiéra s americkou stranou bude i poslední vývoj na Blízkém východě a rozsáhlý letecký útok Íránu na Izrael. Může to ovlivnit program návštěvy. Před odletem do USA to dnes novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS), který se má v pondělí v Bílém domě setkat s americkým prezidentem Joem Bidenem. S představiteli Spojených států chce mluvit také o další vojenské podpoře Ukrajiny, bez níž by bylo podle Fialy velmi obtížné, ne-li nemožné, zastavit ruskou agresi, které Ukrajina už přes dva roky čelí.

Podle nejmenovaného zdroje serveru Axios americký prezident Joe Biden izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekl, že Spojené státy budou proti jakékoliv odvetě Izraele proti Íránu za jeho noční útok.

Nynější cesta do USA je podle Fialy potvrzením historicky nejlepších vztahů mezi oběma zeměmi. Premiér zdůraznil také ekonomickou spolupráci, obrat vzájemného obchodu podle něj každoročně roste. Zmínil mimo jiné americké dodávky zkapalněného zemního plynu do Evropy, díky nimž se daří Česku zbavit se závislosti na ruském plynu, nebo dodávky paliva do českých jaderných elektráren. Kromě schůzky v Bílém domě čeká Fialu také jednání se šéfem Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem a dalšími členy Kongresu. Setká se také s krajany žijícími v USA, s byznysmany a vystoupí s projevem v Hudsonově institutu. Uctí rovněž památku bývalých prezidentů Václava Havla a Tomáše Garrigua Masaryka.