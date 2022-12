Fiala: Účastníci pařížské konference přislíbili na pomoc Ukrajině přes miliardu eur

Účastníci pařížské konference o pomoci Ukrajině pošlou Kyjevu v přepočtu přes 24 miliard korun a generátory. Potvrdila to francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonnaová i český premiér Petr Fiala z ODS. Ukrajina podle prezidenta Volodymira Zelenského, který se připojil na dálku, potřebuje v přepočtu nejméně 20 miliard korun, aby přečkala zimu. Kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu jsou v zemi miliony lidí bez pravidelných dodávek energie i vody. „Pokud má Ukrajina přečkat zimu a pokud chceme zabránit nové migrační vlně, musíme se soustředit na humanitární pomoc. Rusko se v tuto chvíli usilovně snaží o to, aby Ukrajinu uvrhlo do nekonečné mrazivé tmy, ale to mu prostě nesmíme dovolit," prohlásil v projevu Fiala. Podle něj je zásadní zajistit Ukrajině dostatek energetického vybavení. ČR podle něj právě teď dodává mimo jiné dvě jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v Charkovské oblasti, deset dieselových generátorů pro nemocnice a vodárenské společnosti v Kyjevské, Dněpropetrovské a Lvovské oblasti a 500 topných těles pro osobní potřebu - vše v hodnotě dvou miliard eur (přes 48 miliard Kč). Česko kromě toho pomáhá také s lékařským vybavením a přístřeším, dodává například zateplené ubytovací kontejnery na západní a střední Ukrajinu. Fiala zdůraznil, že je rovněž třeba soustředit se na dlouhodobé plány obnovy Ukrajiny. "A to včetně hmatatelné perspektivy členství v EU, kterou bychom Ukrajině neměli upírat," uvedl a dodal, že je třeba vyhodnotit pokrok v tomto ohledu.

Pařížské konference o pomoci Ukrajině se účastnili zástupci 47 zemí a 20 institucí.