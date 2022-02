Fiala v ČT: Evropa je krok od války

Situace na Ukrajině je podle premiéra Petra Fialy (ODS) každým dnem vážnější a není přehnané tvrdit, že Evropa je krok od války. Pravděpodobnost mírového řešení se snižuje, řekl dnes Fiala v České televizi. Ruská vojska jsou podle něj v takovém stupni připravenosti, že z technicko-oranizačního hlediska mohou okamžitě zaútočit.

Fiala vyzdvihl jednotu spojenců. Domnívá se, že ruský prezident Vladimir Putin s tak jednotným postojem Západu nepočítal. Zdůraznil také připravenost západních zemí uvalit v případě agrese na Rusko sankce. Podle dlouhodobých odhadů by v takovém případě Česko zřejmě patřilo k zemím, které by jejich zavedení zasáhlo více. Pravděpodobně by pak dostalo od dalších zemí kompenzace.

Fiala stále věří v diplomatické řešení konfliktu, pravděpodobnost vojenského útoku na Ukrajinu se ale podle něj každý den zvyšuje. Jednání zatím nevedou k žádnému výsledku, je podle něj potřeba dát Rusku jasné hranice a mantinely. Pokud je překročí, musí za to tvrdě zaplatit, řekl.