Fiala v Ghaně jednal s viceprezidentem, dohodli se na další obranné spolupráci

Premiér Petr Fiala se ve čtrvrtek v Akkře sešel s ghanským viceprezidentem Mahamuduem Bawumiou a dohodli se na pokračování obranné spolupráce mezi oběma zeměmi. Připomněl, že Praha do země dodá letadla L-39NG a také české palné zbraně. "Česká republika dodává vojenské vybavení do Ghany a cvičí piloty. Pomáháme při modernizaci vašich ozbrojených složek. Tímto způsobem přispíváme k větší bezpečnosti vašich občanů," řekl na setkání Fiala. Premiér také zahájil ghansko-české obchodní fórum. Ghanu označil za jednoho z klíčových obchodních partnerů Česka v subsaharské Africe, uvedl ale zároveň, že nastal čas posunout ekonomické vztahy s touto zemí na novou úroveň. Jako nová perspektivní odvětví vnímá předseda české vlády důlní a energetický průmysl. V Ghaně také působí čeští lékaři v rámci mise MEDEVAC. Návštěvu nemocnice a setkání s členy MEDEVAC, kteří do Ghany jezdí provádět komplikovanější zákroky i školit své ghanské kolegy, měl český premiér také na programu.