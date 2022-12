Fiala: Ve vládě nevidím vůli k zásahům do daně z přidané hodnoty

Ve vládě není podle premiéra Petra Fialy (ODS) velká vůle k zásahům do daně z přidané hodnoty. Při návštěvě ministerstva zemědělství to uvedl k dotazu novinářů, zda vláda uvažuje o snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na potraviny. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) k tomu řekl, že u snižování daně na potraviny je riziko, že se nepromítne do poklesu cen. Potraviny v Česku v současnosti podléhají 15procentní DPH, pouze malá skupina produktů, jako je kojenecká výživa a některé mlýnské výrobky, se daní deseti procenty.

Fiala řekl, že daň z přidané hodnoty je velmi významnou složkou státního rozpočtu a jakýkoliv zásah do daně může mít řadu efektů. "Když se podíváme na zkušenosti z okolních zemí, tak vidíme, že zásahy do DPH vedou k očekávatelným efektům. Například, že některých komodit není dost, nebo snížená DPH není dlouhodobě udržitelná a pak dochází ke skokovému nárůstu ceny," řekl. Jako příklad uvedl Maďarsko.

Nekula řekl, že vysoké ceny potravin jsou tažené hlavně drahými energiemi, což se poté promítá například do cen průmyslových hnojiv. "Pokud neklesnou světové ceny zemního plynu a elektrické energie, tak nemůže dojít k poklesu cen potravin. Nelze prodávat za podnákladové ceny," řekl. Nelze podle něj ale zároveň vyloučit, že při poklesu cen energií dojde i k poklesu cen potravin. Uvedl také, že trh očekává postupné snižování inflace a nemělo by již docházet k radikálnímu nárůstu cen potravin.