Fiala: Vláda chce nadále rozvíjet bilaterální vztahy se Slovenskem

Česko bude dál mít mimořádně dobré vztahy se Slovenskem. Řekl to premiér Petr Fiala z ODS s tím, že nevidí důvod, proč by v případě svého znovuzvolení neměl jet na první zahraniční cestu opět na Slovensko, jak bývá zvykem. Odpověděl tak na dotaz novinářů v Hradci Králové, kde zahajoval stavbu kampusu Univerzity Karlovy. Česká vláda ve středu rozhodla přerušit konzultace se slovenskou vládou, opoziční strany rozhodnutí kabinetu kritizují. Fiala ve čtvrtek zdůraznil, že česko-slovenské vztahy jsou na výborné úrovni. Za současné situace je podle Fialy potřeba dát jasně najevo, že Slovensko se výroky svých představitelů a některými činy odchyluje od cesty, kterou jde Evropská unie, pokud jde o vztah k ruské agresi, k interpretaci jejich příčin a způsobu řešení. "Ano, znovu bych jel (jako premiér na první zahraniční cestu na Slovensko). Nevidím v tom žádný problém. Proč bych tam jel? Protože se Slovenskem nás pojí nejen stejná historie, ale i spousta vzájemných vztahů, naše společnosti mají přirozené vazby a ty nevytváří politika, ale politika má dělat vše proto to, abychom je mohli rozvíjet a udržovat," řekl novinářům Fiala. "Budeme pokračovat v bilaterálních vztazích. Nikdo by neměl mluvit o ohrožení česko-slovenských vtahů jenom proto, že česká vláda se rozhodla nepřistoupit k velmi nadstandardní věci, jako je společné jednání vlád. Vše ostatní poběží. Nemůžeme ale zavírat oči nad tím, že v zásadní otázce, která se týká bezpečnosti Evropy, budoucí bezpečnosti architektury Evropy, máme rozdílný pohled," řekl Fiala.

Premiér Fiala po středečním jednání vlády řekl, že česko-slovenské mezivládní konzultace se v příštích týdnech či měsících neuskuteční. Vláda to nepovažuje za vhodné. Česko a Slovensko mají podle něj řadu společných témat, která je namístě rozvíjet, existují ale výrazné rozdíly v názorech na klíčová zahraničněpolitická témata.