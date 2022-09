Fiala: Vláda chce udržet schodek státního rozpočtu v rozumných mezích

Schodek státního rozpočtu chce vláda podle premiéra Petra Fialy z ODS udržet v rozumných mezích. Podle posledního návrhu by měl být deficit pro příští rok 270 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS ale nevyloučil jeho navýšení. Rezort totiž návrh připravil ještě před zastropováním cen elektřiny a plynu pro maloodběratele. Fiala po jednání vlády připomněl, že kvůli rostoucím cenám energií musí kabinet připravit schodkový rozpočet. Podle Fialy vláda rozhodne o podobě rozpočtu v pondělí. Do sněmovny ho musí poslat do konce září.

I letos měl stát původně hospodařit s deficitem 270 miliard korun. Sněmovna teď ale projednává novelu o navýšení rozpočtu na 330 miliard korun. V úvodním kole to poslanci podpořili.