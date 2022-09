Fiala: Vláda se pokusí dávat dvě procenta HDP na obranu už v roce 2024

Premiér Petr Fiala s ministryní obrany Janou Černochovou (oba ODS) si při dnešní bilanční schůzce potvrdili cíl dávat dvě procenta HDP na obranu v roce 2024 místo původně plánovaného roku 2025. Novinářům to po jednání řekl Fiala. Ruská invaze na Ukrajinu podle něj ukázala, že si kabinet po nástupu správně stanovil obranu a modernizaci armády jako své priority. Ocenil, že za dobu působení Černochové ve funkci se podařilo aktivitu ministerstva zvýšit a rozhýbat nákupy. Současný kabinet v programovém prohlášení slíbil, že nejpozději v roce 2025 splní letitý slib NATO vydávat dvě procenta českého HDP na obranu. Znamenalo by to v následujících dvou letech každoroční růst obranného rozpočtu asi o 30 miliard korun. "Mluvili jsme dnes znovu o tom, že naším společným cílem je dosáhnout toho už v roce 2024," řekl Fiala. Připustil, že to bude ambiciózní a ne úplně snadné z hlediska rozpočtu a kapacit ministerstva obrany. "Víme, co je potřeba udělat, budeme na tom pracovat a snažit se to stihnout," doplnil.