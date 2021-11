Fiala: Vládu nelze kvůli koronavirové situaci předávat dlouho

Podle pravděpodobného budoucího premiéra Petra Fialy (ODS) musí rychle vzniknout odpovědný kabinet. Vládu nelze kvůli situaci s covidem předávat dlouho, řekl dnes novinářům poté, co politici koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) dorazili kolem 11:00 na Národní třídu v Praze položili květiny k pomníku. Fiala doufá, že z odpolední schůzky s prezidentem Milošem Zemanem vyvstane jasný harmonogram jmenování nové vlády. Tu tvoří ODS s Piráty a Starosty a nezávislými (STAN). "Naše dvě koalice, pět politických stran je připraveno převzít prakticky okamžitě vládu v České republice. To je to, co řeknu panu prezidentovi, a samozřejmě mu představím seznam kandidátů na členy vlády. Doufám, že ze schůzky vyjde jasný harmonogram jmenování vlády," poznamenal Fiala. "Nemůžeme si dovolit dlouhé předávání vlády," dodal s tím, že kabinet Andreje Babiše (ANO) už zjevně rozhodovat nechce.