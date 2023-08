Fiala: Zlevňují máslo i cukr, zlevnit musí i jiné potraviny, zisk firem je velký

V Česku klesají ceny másla, cukru i mléka, zlevnit ale musí i další potraviny. Novinářům to dnes na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka řekl premiér Petr Fiala (ODS). Firmy mají velké zisky, na cenách to ale musí lidé poznat, řekl premiér. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nesmí být marže nepřiměřené. Vláda bude apelovat na řetězce, aby nabízely víc českých potravin. Firmy z koncernu Agrofert mají za loňský rok nepřiměřeně vysoké zisky, předseda hnutí ANO Andrej Babiš by podle Fialy mohl jedním rozhodnutím ceny potravin snížit. Babiš dříve Agrofert vlastnil, pak ho převedl do svěřenských fondů.

"Je tu pozitivní trend, meziroční růst cen potravin se v červenci snížil na jednociferné hodnoty. Vysoké ceny potravin trápí české občany. Nesnažím se poukazovat na viníky, ale jde o to, aby lidé mohli jít do obchodu a koupit kvalitní české potraviny za přijatelnou cenu," řekl premiér. Vyplácí se podle něj, že vláda vyvíjí systematický tlak na všechny články obchodního řetězce. Inflace v České republice zpomaluje.

Některé potravinářské firmy, které loni mluvily o vysokých nákladech a žádaly vládní pomoc, mají za loňský rok podle premiéra "opravdu rekordní zisky". "A jestliže vidíme vysoké zisky, musí to pocítit občané. Tlak na všechny části dodavatelského řetězce musí pokračovat," řekl Fiala. O cenách potravin a letošních ziscích potravinářských firem jednal na agrosalonu Země živitelka s představiteli oboru.