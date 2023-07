Fiala: Změny v ozdravném balíčku by musely opravit chyby či nechtěné důsledky

Premiér Petr Fiala (ODS) nevyloučil změny ve vládním konsolidačním balíčku, pokud by případné pozměňovací návrhy opravily chyby či nechtěné důsledky. Celková úspora ale musí zůstat stejná. Řekl to novinářům před odletem do Bruselu. Za nejrozumnější by případně považoval předložení komplexního pozměňovacího návrhu ve druhém čtení ve Sněmovně. Sněmovna minulý týden propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh zákona o konsolidaci veřejných financí, který má pomoci zlepšit hospodaření státního rozpočtu. Opozici se nepodařilo předlohu zamítnout ani vrátit vládě k dopracování. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předpokládá, že druhé sněmovní čtení by mohlo začít v úterý 5. září. "Pokud někde dojdeme k názoru a budeme přesvědčeni, že někde v balíčku je chyba nebo důsledky by nebyly takové, jaké si slibujeme, tak jsme ke změnám připraveni," uvedl Fiala. Očekává, že s nějakými návrhy přijdou i opozice a zástupci podnikatelů s odbory. Za rozumnou cestu by považoval komplexní pozměňovací návrh. "Ale žádné zásadní změny skutečně nelze očekávat. Nejsme připraveni ustupovat v základních věcech, nepodlehneme tlaku profesních zájmových skupin, politických zájmů ani nikoho dalšího," dodal premiér.