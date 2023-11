Fico a Vystrčil se shodli na potřebě spolupráce V4, ne v pomoci Ukrajině

Slovenský premiér Robert Fico a předseda českého Senátu Miloš Vystrčil se dnes shodli na potřebě zintenzivnění spolupráce obou zemí i v rámci Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). V názoru na pomoc Ukrajině čelící ruské agresi se lišili, řekl dnes Vystrčil novinářům po ranním půlhodinovém setkání se slovenským ministerským předsedou.

Fico podle Vystrčila potvrdil, že Slovensko podporuje Ukrajinu, podporuje její nárok na územní celistvost, svébytnost a nezávislost. "Na druhé straně ten názor, že Slovensko v této chvíli nebude dodávat Ukrajině zbraně a že je pro okamžitá mírová jednání, potvrdil rovněž. Ukázalo se, že v tomto náš názor není shodný," uvedl Vystrčil.

Co se týče spolupráce V4, Vystrčil by uvítal, aby ministerstva zahraničí obou zemí připravila koncept budoucí spolupráce. Předseda Senátu v této souvislosti dodal, že Slovensko stejně jako Česko podporuje vstup Rumunska do schengenského prostoru, o čemž má EU rozhodovat v prosinci.