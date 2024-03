Fico: Nebudu měnit názor na válku na Ukrajině, protože si to přeje Fiala

Slovenský premiér Robert Fico nebude měnit svůj názor na válku na Ukrajině, protože si do přeje jeho český kolega Petra Fiala. Fico to řekl televizi TA3 v souvislosti s rozhodnutím Prahy přerušit mezivládní konzultace se Slovenskem kvůli rozdílným názorům obou zemí na klíčová zahraničněpolitická témata. Nepřímo se slovenský ministerský předseda ohradil také proti vyjádření českého prezidenta Petra Pavla, že Fico je zklamáním. "Ani já tu zítra nebudu, ani pan Fiala tu zítra nebude, nač to celé bylo dobré? Vzkazovat na území Slovenska, že někdo je zklamán slovenským premiérem. To jsou věci, které nepatří do normálního, moderního diplomatického slovníku," prohlásil Fico. Předseda slovenské vlády řekl, že mu záleží na česko-slovenských vztazích. "Vztahy mezi Čechy a Slováky jsou příliš vzácnou věcí, aby je někdo utilitárně z nějakých úzkých politických důvodů ohrožoval," dodal. Podle Fica bude jeho vláda pokračovat v suverénní zahraniční politice. Dodal, že Ukrajina, která přes dva roky čelí vojenské invazi Ruska, potřebuje zastavení palby a mírová jednání.