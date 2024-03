Filipínský prezident navštíví příští týden Prahu

Filipínský prezident Ferdinand Marcos mladší by měl v příštím týdnu navštívit Českou republiku. Jeho cesta po Evropě by měla trvat od 11. do 15. března. V Praze pak bude Marcos jednat s prezidentem Pavlem a předsedou vlády Petrem Fialou (ODS). Pražský hrad sice návštěvu potvrdil, její termín ale neupřesnil. Filipínská hlava státu by měla navštívit také předsedy obou komor parlamentu, Miloše Vystrčila (ODS) a Markétu Pekarovou Adamovou (TOP-09). Hovořit by měl také s členy filipínské komunity v Česku. Dále zavítá Marcos také do Německa.

Podle Manily navazuje cesta na návštěvy německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové a českého premiéra Fialy na Filipínách. Fiala s prezidentem jednal už loni v dubnu o posilování hospodářských a diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. Česká vláda zároveň loni v prosinci schválila nařízení, díky kterému se od letošního května zvýší limit pro žádosti o pracovní víza do České republiky.