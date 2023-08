Film influencera Kazmy One Man Show: The Movie překonal rekord v návštěvnosti

Film influencera Kamila Bartoška alias Kazmy "Onemanshow: The Movie" překonal rekord v návštěvnosti v českých kinech. Za první víkend ho vidělo 290 tisíc diváků. Dosavadním tuzemským rekordmanem byl snímek Jiřího Stracha Anděl Páně 2, který během premiérových čtyř dnů navštívilo 188 tisíc lidí. Jediný film, na který přišlo více lidí, je hollywoodský snímek společnosti Marvel, Avegers:The Endgame. Kazmův projekt překonal o více než 50 tisíc diváků.

Kazma, jehož videa mají miliony zhlédnutí a vyvolávají kontroverzní přijetí, na filmu spolu se svým týmem pracovali v nejpřísnějším utajení 4 roky. Náklady se prý vyšplhaly na dvaasedmdesát milionů korun. Podle oficiálnch slov distributora snímku, je One Man Show: The Movie filmem s přesahem do reality. Tím je myšleno, že diváci, kteří snímek viděli v kinech, mají možnost vyhrát 22 milionů korun. Přesněji řečeno jeden z nich, který rozluští tajnou šifru. Diváci zdarma k lístku dostanou hrací kartu. Ve filmu poté najde návod na rozluštění šifry. Ve filmu jsou také ukryty různé indicie. Trezor s penězmi umístil Kazma na pražské Výstaviště, kde ho hlídají ozbrojenci. Díky enormnímu zájmu diváků o Kazmův film, přidávají kina další projekce.