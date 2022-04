Film Jan Žižka přijde do českých i amerických kin 8. září

Čtyři roky od poslední klapky dorazí do kin film Petra Jákla Jan Žižka. Snímek, který představí zahraniční hvězdy, jako je Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger či Sophie Loweová, bude mít premiéru 8. září. Jákl film produkoval s hollywoodským producentem Cassianem Elwessem, proto bude premiéra zároveň v Česku i USA. Prodlevu mezi dokončením snímku a jeho uvedením do kin způsobila pandemie.

Snímek je zatím nejnákladnějším filmovým počinem v Česku. "Je to příběh o zrodu vojevůdce a myslím, že budou lidé překvapeni z toho, jak je příběh koncipovaný. Všechno se odehrává v roce 1402, tedy v době Žižkova mládí, ještě před husitskými válkami. Je v něm všechno, co je potřeba o té době vědět, aby ji člověk pochopil. Také dostatek bojů, ale především velmi silný příběh, který člověka vede až do konce," uvedl Jákl.

Do jedné z hlavních rolí ve filmu se Jáklovi podařilo obsadit oscarového herce Michaela Caina. "Měl jsem ho v hlavě pro tu postavu od začátku. Mnozí samozřejmě říkali, že se to nepovede. Já jsem blázen, já věřím v takové věci," vzpomínal loni na karlovarském festivalu Jákl na natáčení s filmovou hvězdou v rozhovoru s ČTK.