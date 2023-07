Film Oppenheimer mohou diváci v pražském kině IMAX vidět v ojedinělém formátu

Film Oppenheimer režiséra Christophera Nolana, který uvedou tuzemská kina od čtvrtka, mohou diváci v kině IMAX na pražské Floře vidět v ojedinělém 70mm formátu. Bude jediným místem v kontinentální Evropě, kde lze film v tomto formátu zhlédnout. Celkem je to možné ve 30 kinech po celém světě, 25 z nich se nachází v Severní Americe, tři v Británii a jedno v Austrálii. Životopisný snímek o americkém vědci J. Robertu Oppenheimerovi, který se během druhé světové války podílel na vývoji atomové bomby, dnes představili v Praze novinářům.

Tříhodinový snímek natáčeli na speciální IMAX kamery. Snímek vypráví o okolnostech tajného výzkumu skrývaného pod označením Projekt Manhattan, jehož jedním z klíčových aktérů byl astrofyzik Oppenheimer. Obraz má s desetkrát větší rozlišení než běžný 35mm film. Filmový kotouč, ze kterého je promítán, je dlouhý zhruba 17 kilometrů a váží 272 kilogramů. Kino na pražské Floře film promítne v 70 mm formátu díky tomu, že vlastní dnes již raritní promítačku.

V USA snímek označili nálepkou R, údajně z důvodu "dlouhotrvající nahoty", což znamená, že mládež do 17 let ho může navštívit pouze v doprovodu dospělého. Film totiž obsahuje erotické záběry popisující milenecký vztah Oppenheimera ztvárněným Cillianem Murphym a psychiatričkou a fyzičkou Jean Tatlockovou (Florence Pughová). V České republice bude Oppenheimer nepřístupný do 15 let.