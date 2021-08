Filmové pobídky by letos do Česka mohly přinést asi 7,5 miliardy

Filmové pobídky by letos mohly do ČR přinést přibližně 7,5 miliardy korun. V debatě pořádané Státním fondem kinematografie na festivalu v Karlových Varech to řekla jeho ředitelka Helena Bezděk Fraňková. Po rekordním roku z hlediska přínosu zahraničního natáčení v roce 2019, kdy štáby v Česku utratily devět miliard korun, loni pandemie koronaviru způsobila propad na 5,5 miliardy korun. Zahraniční filmaři se však do Česka loni po jarním lockdownu začali záhy vracet, také díky propracovanému systému povolení a opatření, které fond připravil. Rekordnímu úspěchu v roce 2019 ale pomohlo navýšení ročního rozpočtu fondu kinematografie, který činí 800 milionů korun. V roce 2019 byl zvýšen o 500 milionů korun na 1,3 miliardy. O stejnou sumu letos fond žádal prostřednictvím ministerstva kultury, z jehož rozpočtu je financován, také. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) vyjednal s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) navýšení o 300 milionů korun. Vláda by ho měla schvalovat v pondělí.