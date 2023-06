Finále evropského poháru poprvé v historii na české půdě. Eden večer čeká fotbalový svátek

„Je to skvělá šance pro Českou republiku, pro Prahu, ukázat se světu. Ukázat, že prostě jsme fotbalový národ. Myslím si, že na stadionu v Edenu bude skvělá atmosféra,“ věří ambasador letošního ročníku Evropské konferenční ligy, legendární fotbalový záložník Vladimír Šmicer.

Zvětšená replika poháru pro vítěze Evropské konferenční ligy UEFA | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Přímý přenos utkání bude vysílat přibližně 130 televizních a rozhlasových společností, a do Prahy tak bude bez přehánění směřovat pozornost celého fotbalového světa. Do Prahy také zamíří tisíce fanoušků jak z Itálie, tak z Anglie. Řadu z nich rozzlobilo, že se do Edenu nedostanou.

Slávistický stadion je totiž v porovnání se sídly evropských velkoklubů poměrně malý. Do arény se vejde 19 370 diváků a pro finále Konferenční ligy je kapacita upravená na 18 tisíc. Oba kluby pro své fanoušky obdržely přes pět tisícovek vstupenek. Do volného prodeje šly necelé tři tisíce lístků, o jejich držitelích rozhodl los. Fanoušci se kvůli tomu přes kluby a sociální sítě bouřili. Přesto se řada z nich rozhodla přijet.

Očekává se, že přijede až 25 tisíc návštěvníků, kteří budou bez lístků. V den zápasu budou pro ně přístupné dvě fanzóny - na Letenské pláni pro fanoušky West Hamu, na Výstavišti zase pro příznivce Fiorentiny.

Na organizaci utkání se bude podílet i více než 300 dobrovolníků. „Obsadí pracovní pozice na stadionu, ve Fan Meeting Pointech nebo na letišti. Půjde o největší dobrovolnickou akci v historii českého fotbalu,“ upozornil tiskový mluvčí české fotbalové asociace Petr Šedivý.

Poprvé a možná naposledy

Praha hostí finále některého z evropských pohárů poprvé v historii. Podle předsedy Fotbalové asociace ČR Petra Fouska se objevila v zahraničních médiích kritika, že se finále hraje na poměrně malém stadionu s kapacitou necelých 20 tisíc míst.

„To musím odmítnout. V UEFA je 55 členských asociací, dvě třetiny, možná tři čtvrtiny z nich nedisponují takovou infrastrukturou, aby se mohly do budoucna ucházet o pořádání finále,“ uvedl Fousek. „Já ve výkonném výboru UEFA představuji asociaci střední velikosti, jsou tam mnohem menší země, které nemají zdaleka takový stadion jako my,“ uvedl Fousek.

Zleva bývalý český reprezentant a někdejší hráč Fiorentiny Tomáš Ujfaluši a předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek u trofeje pro vítěze fotbalové Evropské konferenční ligy UEFA | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Zároveň ale připustil, že znovu dotáhnout finále jedné ze tří klubových soutěží UEFA do Prahy už zřejmě nepůjde. V rámci UEFA podle jeho slov probíhá neustálé zpřísňování nároků na kandidatury u Ligy mistrů, Evropské a Konferenční ligy. „Kapacita stadionu pro příští finále bude nepoměrně vyšší než nyní u nás nebo vloni v Albánii," řekl Fousek.

Věří však, že nynější povedené finále pomůže FAČR získat další akce. „Permanentně usilujeme o to, abychom přiváděli významné zahraniční akce do Prahy a celého Česka. Máme na co navazovat,“ uvedl a připomněl, že před 10 lety se v Praze odehrál Superpohár UEFA mezi Chelsea a Bayernem Mnichov, v Česku bylo i mistrovství Evropy v kategorii do 21 let i mistrovství do 19 let a do 16 let nebo evropský šampionát futsalistů.

Tři čeští hráči

I když finále Evropské konferenční ligy skončí jakýmkoliv výsledkem, jisté je, že český fotbal bude mít zastoupení na straně vítěze. Ve Fiorentině totiž působí Antonín Barák, za West Ham zase hrají Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

Osmadvacetiletý záložník Antonín Barák fotbalistům Fiorentiny gólem v závěru prodloužení zařídil výhru v Basileji a postup do finále Evropské konferenční ligy v Praze. Odměnou mu je teď možnost ukázat spoluhráčům město a stadion, které dobře zná. „Je to velká emoce, zvlášť pro mě, protože finále je v Praze,“ přiznal český reprezentant, který v sezóně 2016/17 hrál před přestupem do Itálie právě za Slavii Praha.

Tomáš Souček (vlevo) a Vladimír Coufal | Foto: Ondřej Deml, ČTK

Ale i West Ham má spoustu kontaktů se Slavií. Třicetiletý pravý obránce Vladimír Coufal hrál za klub v letech 2018 až 2020, záložník Tomáš Souček ve Slavii působil už v mládežnických letech, a před příchodem do anglického klubu "Kladivářů" hrál za seniorský tým v letech 2014 až 2020. Oba označili středeční finále na stadionu svého bývalého klubu za největší utkání dosavadní kariéry.

„Je jasné, že se těšíme. Dostat se do finále v Edenu byl celosezonní cíl, který jsme splnili. Teď už jen ta třešnička na dortu, abychom to vyhráli, a bude to úplně geniální. Snili jsme o tom, že jednou přivezeme West Ham pro české fanoušky do Česka, ale netušili jsme, jak to bude významný zápas,“ řekl Coufal ve společném rozhovoru se Součkem v pořadu Hyundai repre talk na youtubeovém kanále národního týmu.

„Sice jsme hráli plno těžkých zápasů o titul nebo na Euru, ale tohle je finále o evropskou trofej. Z mého pohledu je to největší zápas v kariéře. Navíc v Edenu! Je to pro nás unikátní, navíc budeme mít rodiny a kamarády přímo na stadionu. A taky je v Česku dost fanoušků West Hamu, kteří se teď můžou přijít podívat,“ dodal Souček.

Oba hráči na sociálních sítích nabídli pro fanoušky West Hamu i několik frází, které mohou v Praze nejčastěji použít. Coufal také doporučil fanouškům navštívit v Praze tři místa: Karlův most, Petřínskou rozhlednu a Staroměstské náměstí.

Ahoj!



Coufal and Souček have a few phrases to keep you right in Prague pic.twitter.com/hoMLH54JSr — West Ham United (@WestHam) June 5, 2023

Evropská konferenční liga vznikla jako třetí pohárová soutěž UEFA po Lize mistrů a Evropské lize. V premiérové sezoně v ní z českých klubů nejdále došla právě pražská Slavia, která vypadla až ve čtvrtfinále s Feyenoordem Rotterdam.