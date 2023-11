Finalisty Sportovce roku jsou Pastrňák, Vondroušová či Perušič se Schweinerem

Ve finálovém výběru 65. ročníku ankety Sportovec roku ČR jsou podle očekávání hokejista David Pastrňák - útočník Bostonu, jenž letos poprvé v kariéře překonal v NHL hranici 100 bodů v sezoně, dále tenistky - wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová a Karolína Muchová, která prošla do finále French Open a semifinále US Open. V elitní destítce jsou také beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner, oštěpař Jakub Vadlejch, tenisový pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, letošní mistři světa kanoista Martin Fuksa se snowboardcrossařkou Evou Adamczykovou a vodní slalomář Jiří Prskavec. Poprvé v historii má mezi nejlepšími zastoupení lukostřelba, vítězstvím na mistrovství světa se o to zasloužila Marie Horáčková. Dvojice se podle pravidel ankety řadí do jednotlivců. Elitní desítku svými hlasy v prvním kole určili členové Klubu sportovních novinářů. Oproti loňskému roku je ve finále stejná pouze trojice, chybí obhájkyně prvenství lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, která v uplynulé sezoně zápolila se zraněním, prakticky nezávodila. Ve finálovém výběru chybí i předloňský vítěz ankety judista Lukáš Krpálek, kterému druhé kolo uniklo o jediné místo. Vítěz bude vyhlášen 21. prosince v Praze.