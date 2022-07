Financial Times: ČR chce uspíšit integraci západního Balkánu do EU

Česká republika chce odblokovat integraci západního Balkánu do Evropské unie systémem, který by kandidátské země v regionu odměňoval za dílčí úspěchy na jejich cestě do EU. Napsal to deník Financial Times. S podobnou iniciativou podle agentury Reuters vystupuje také Slovinsko.

Šest zemí západního Balkánu se nachází v různé fázi integračního procesu, shodně se však potýkají s nedostatkem reforem. Z regionu naopak zaznívají hlasy, že některé členské státy jejich vstup do EU záměrně oddalují a účelově mění přístupová kritéria. Roky čekání na členství vedly v mnoha balkánských zemích k nespokojenosti a ochabnutí nadšení pro EU. Debaty v rámci unie o znovunastartování procesu rozšíření na západní Balkán oživila válka na Ukrajině a s tím související obavy z možné destabilizace celého regionu.

Deník se odkazuje na šéfa české diplomacie Jana Lipavského, podle něhož by kandidáti členství dostali nabídku "něčeho praktického", z čehož by měli hospodářský prospěch a co by zároveň zvýšilo atraktivitu EU v regionu. Západobalkánské země by se tak při splnění určitých kritérií mohly například účastnit programu studentských výměn Erasmus nebo by pro jejich občany mohly odpadnout roamingové poplatky při pobytu v Evropské unii.