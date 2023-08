Finanční úřady dostaly od lidí a firem letos skoro 3 miliony daňových přiznání

Lidé a firmy letos odevzdali 2,95 milionu přiznání k dani z příjmu. Ve srovnání s loňskem je to zhruba o 120 tisíc víc. Podle dat Generálního finančního ředitelství byly 2,4 milionu daňových přiznání od fyzických osob, přes 550 tisíc jich podaly firmy. U odevzdaných přiznání letos poprvé převažovala elektronická forma nad papírovými formuláři, a to u lidí i u firem. K tomu přispělo i to, že stát živnostníkům ze zákona zřídil datovou schránku.