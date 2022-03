Firma ČEZ zahájila tendr na stavbu nového jaderného bloku Dukovan

Společnost ČEZ spustila tendr na stavbu nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany. Dostala k tomu souhlas od ministerstva průmyslu a obchodu. Podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy začne výstavba nového bloku do roku 2029 a ve zkušebním provozu by měl být o sedm let později, tedy v roce 2036. Vláda bude podle ministra průmyslu a obchodu za hnutí STAN Jozefa Síkely průběžně kontrolovat rizikovost všech tří dodavatelů. Jde o společnosti ze Spojených států amerických, Francie a Jižní Koreje.