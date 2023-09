Firma: Dodávky penicilinu jsme za půl roku zvýšili o 500 pct, problém je panika

Výrobci dodají do druhé poloviny listopadu do Česka 300.000 balení penicilinu v tabletách a suspenzích. Mělo by ho tak být dostatek, uvedlo dnešní tiskové zprávě zaslané ČTK ministerstvo zdravotnictví. V pondělí přijde 30.000 balení penicilinu od společnosti BB Pharma, která dodávky do Česka v posledním půlroce navýšila o 500 procent, uvedl předseda představenstva společnosti Jiří Volf. Podle zástupců ministerstva i distributorů hraje v současném nedostatku léků velkou roli panika, doporučili proto rezervace v lékárně v dostatečném časovém předstihu.

"Radši budu pálit penicilin podobně jako vakcíny (na covid-19), než aby nějakému pacientovi chyběl," dodal ministr. Na kritiku, kterou očekává, je podle svých slov připravený. Odmítl i kritiku, která zazněla od poslance Andreje Babiše (ANO), který ve sněmovně uvedl, že on by penicilin zajistil a sám dovezl. Problém podle ministra není, že by léků nebyl dostatek, ale že nejsou ve všech lékárnách.