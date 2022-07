Firma Hyundai začala v Česku nabízet svůj první vodíkový model Nexo

Automobilka Hyundai začala v Česku prodávat svůj první vodíkový model Nexo. Po Toyotě Mirai jde o druhý osobní automobil na vodíkové palivové články na českém trhu. Firma Hyundai s uvedením vozu čekala na zprovoznění první veřejné čerpací stanice na vodík, která se otevřela 28. června v Ostravě Vítkovicích. Automobilka to uvedla v tiskové zprávě. Nexo je druhou generací sériově vyráběného elektromobilu Hyundai poháněného vodíkovým palivovým článkem. Jeho dojezd je až 666 kilometrů. Vozidlo je nejen lokálně zcela bezemisní, ale navíc díky filtračnímu systému účinně čistí okolní vzduch tam, kde se pohybuje, dodala firma.

Další vodíkové plnicí stanice by měly být otevřené ještě letos. Vodíkových aut zatím v Česku jezdí jen zhruba desítka. V roce 2030 by to však podle odhadů ministerstva dopravy mohlo být již 30.000 až 50.000 vozů.