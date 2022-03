Firma ze Žďáru n. S. vytiskla z betonu zátarasy pro vojáky, tisknout bude i domy

Firma ICE Industrial Services ve Žďáru nad Sázavou využila technologii 3D tisku z betonu na vytvoření ochranných zátarasů, které by mohly pomoci ukrajinské armádě. Odolnost tohoto stavebnicového systému vůči různým druhům střel už testovali specialisté na balistiku ve výzkumném ústavu v Brně. ČTK to řekl předseda představenstva Tomáš Vránek. Firma zatím hledá způsob, jak zátarasy na Ukrajinu dopravit. Protože jsou vedené jako vojenský materiál, není možné je poslat vlakem s humanitární pomocí. "Řešíme i variantu, že bychom tiskárnu dovezli na místo a tam to zkusili tisknout," řekl Vránek k možnému využití 3D technologie na Ukrajině. Po ukončení války by podle něj mohl 3D tisk v této zemi pomoci rychle stavět náhradní domy. Technologie nabízí rozmanité využití, firma už začíná tisknout první moduly domů. "Věřím, že v řádu měsíců začneme stavět komerční objekty," uvedl Vránek.