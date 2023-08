Firmy dostaly letos slevu na pojistném za kratší úvazky 416 mil Kč, řekl ministr Jurečka

Sleva na sociálních odvodech u kratších úvazků pro rodiče menších dětí, pečující o blízké či lidi nad 55 let činila od února do konce července celkem 416 milionů korun. Zaměstnavatelé snížení pojistného poslední měsíc žádali u 85.800 těchto pracovníků. Novinářům to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zvýhodnění kratších úvazků pro vybrané zaměstnance se zavedlo od února. Pojistné se zaměstnavatelům snižuje z 24,8 procenta o pět procentních bodů. Opatření má motivovat k zavádění částečných úvazků.

"V únoru jsme začínali se 61.000 podpořených lidí se zkrácenými úvazky. Za poslední měsíc je jich 85.806. Objem roste. Za poslední měsíc podpora (sleva na pojistném) byla 96 milionů korun. Celkově od začátku roku je to 416 milionů korun, které jsou slevou pro firmy, které dokázaly zaměstnat osoby s dětmi do deseti let, pečující či nad 55 let," uvedl ministr.

Výpadek výběru pojistného po jeho snížení může podle dřívějších informací ministerstva práce činit asi 1,9 až 3,2 miliardy korun ročně. Odbory to kritizovaly, se slevou na odvodech pro zaměstnavatele nesouhlasily. Poukazovaly na propad v důchodovém systému. Ministerstvo argumentuje naopak tím, že díky zaměstnání více lidí by se příjem rozpočtu z odvodů a daní nakonec mohl zvýšit.