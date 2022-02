FN Brno má nový typ buněčné terapie pro lidi s nádorem mízních uzlin

Fakultní nemocnice Brno podala jako první v ČR nový typ buněčné terapie pacientovi s nádorem mízních uzlin. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Od předešlých preparátů se liší jiným výrobním způsobem a je určený pro jiný podtyp onemocnění. Pacient podstoupil v nemocnici odběr vlastních bílých krvinek. Lékaři mu pak podali preparát vyrobený z těchto buněk, které jsou nově naučené odhalit a zničit nádorové buňky. Lymfom se posléze u muže zmenšil na polovinu.

Podle lékaře Františka Folbera se muž s lymfomem léčil několik let. "Má za sebou hodně linií chemoterapie, která na čas pomohla, ale pak se lymfom vždy zase vrátil. V těch posledních liniích byla pomoc jen na krátkou dobu nebo chemoterapie vůbec nezabrala," řekl Folber. Změna nastala až díky novému typu buněčné terapie. "Laicky by se dalo říct, že my odebereme buňky a výrobce je vycvičí tak, aby uměly poznat a zničit nádorové buňky. Jsou to tedy buňky tomu pacientovi vlastní, které jsou naprogramované tak, aby dokázaly rozpoznat jeden konkrétní znak na nádorových buňkách. A poté jsou schopné tyto nežádoucí buňky zničit," uvedl Folber.