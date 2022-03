Fond Děti Ukrajiny: Situace kolem uprchlíků ve školách je nyní nepřehledná

Situace kolem začleňování ukrajinských uprchlíků do škol je momentálně velmi nepřehledná, protože v řadě případů ještě nemají zajištěné stálé ubytování. ČTK to řekl Martin Mařan z Nadačního fondu Děti Ukrajiny. V databázi projektu ukrajinských jednotřídek je nyní asi 2500 dětí a 250 vyučujících se znalostí ukrajinštiny. Překážkou v rychlé integraci Ukrajinců do českých škol je nejen jejich neznalost češtiny, ale často i písma latinky. Zástupci fondu se proto snaží s místními úřady mimo jiné hledat budovy, ve kterých by se mohla výuka v ukrajinštině konat pro větší počet žáků.

Do Česka od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února zatím přicestovalo podle odhadů 220.000 Ukrajinců, většinou žen a dětí. Nadační fond Děti Ukrajiny pro ně spoluorganizuje projekt tříd, ve kterých mohou navázat na své předchozí vzdělávání v ukrajinštině. Na projektu se fond podílí s ukrajinským velvyslanectvím a emeritním rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou za podpory českého ministerstva školství. Prvních pět jednotřídek se minulý týden otevřelo v 1. slovanském gymnáziu v Praze. V pondělí se některé třídy přesunuly třeba do pražských soukromých škol Nový Porg nebo Riverside, uvedl Mařan. Další třídy se mají tento týden otevřít v Brně, řekl. Kolik tříd pro ukrajinské děti v současnosti funguje, neupřesnil. "Panuje teď momentálně totální chaos,“ řekl. "Největší problém je teď v tom, že my se s nějakými maminkami dohodneme na 20 dětech v pátek a v pondělí jich přijde jen deset, protože zjistíme, že polovina maminek byla přesunutá s dětmi na ubytování třeba do jiného města,“ vysvětlil. Čeká, že situace se bude stabilizovat časem.