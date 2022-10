Fotbalisté Plzně se chystají na utkání Ligy mistrů na hřišti Bayernu Mnichov

Plzeňští fotbalisté nastoupí dnes na hřišti Bayernu Mnichov ke třetímu zápasu v základní skupině Ligy mistrů, ve které zatím ještě nezískali ani bod. Plzeňští vstoupili do skupiny porážkou 1:5 v Barceloně, doma pak podlehli Interu Milán 0:2 a uzavírají tabulku. Bayern ji naopak díky dvěma výhrám vede. Mnichovský tým je v zápase velkým favoritem, přestože v německé Bundeslize se mu zatím příliš nedaří. „Soupeři mají nejlepší hráče z Evropy i z celého světa. My se s nimi musíme pokusit srovnat v těchto pro nás výjimečných zápasech. Uvidíme, na co to zase bude stačit,“ řekl asistent trenéra Pavel Horváth.