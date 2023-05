Fotbalisté Sparty a Slavie se po 21 letech utkají ve finále domácího poháru

Fotbalisty Sparty a Slavie čeká finále domácího poháru. Pražští rivalové se o pohárový titul utkají po jednadvaceti letech „Je to velký zápas, který tady dlouhou dobu nebyl. My se na to všichni těšíme a samozřejmě trofej chceme získat,“ poznamenal kapitán Slavie Tomáš Holeš. Jde zároveň o souboj dvou nejlepších týmů ligové tabulky, sparťané před nadstavbou vedou o dva body. Jejich trenér Brian Priske si ale nemyslí, že výsledek pohárového finále ovlivní boj se Slavií o titul v nejvyšší soutěži. „Vyhrát a pozvednout trofej samozřejmě vždy každý tým nabudí. Nemyslím si ale, že vítězství v poháru by mělo rozhodnout ligu, ve které se bude hrát ještě dalších pět zápasů, je to jiná soutěž. Vítěze to ale určitě do zbytku sezony nakopne,“ uvedl.